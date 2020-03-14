Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller iptal edildi - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller iptal edildi

6 saat önce

42 ülkeden 159 sporcunun katıldığı şampiyonada dün elemeler yapıldı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller iptal edildi, System.String[]

42 ülkeden 159 sporcunun katıldığı şampiyonada dün elemeler yapıldı. Milli sporcular Abdelrahman Magdy Elgamal yer ve atlama aletinde, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder paralel aletinde, Ümit Şamiloğlu ise barfiks aletinde finale kaldı.


İspanyol sporcularda koronavirüs belirtilerinin çıkması üzerine organizasyon iptal edildi.


Müsabakalar bittikten sonra bugün yapılması gereken finallerin iptal edildiği açıklandı. Milli cimnastikçiler ise sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Final müsabakalarının ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı.

Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:22 
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