Artistik Cimnastik Erkekler Yıldız Milli Takımının Trabzon Kampı Tamamlandı

Artistik Cimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampının, Trabzon'daki kampının tamamlandığı bildirildi.

Artistik Cimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampının, Trabzon'daki kampının tamamlandığı bildirildi.



Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı Yomra Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampının tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, cimnastikle bir sporcunun kuvvetinin, sıçramasının ve dengesinin yanı sıra öz güveninin de geliştiğini ifade etti.



Sporda bu branşa önem verdiklerine dikkati çeken Öztürk, Yomra Cimnastik Salonunu tamamen bu branşa ayırdıklarını ve içindeki düzenlemelerin devam ettiğini kaydetti.



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise başarılı bir kamp dönemini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Burada hem genç sporcularımızın gösterdiği gelişimleri takip ederek mutlu olduk hem de Trabzon'un bu branş için ne kadar ideal ve hazır bir şehir olduğunu gördük. 15 sporcu ve 9 antrenörün katıldığı bir haftalık kampımız oldukça verimli geçti. Bu hazırlık kampında yeni yıldız adaylarımızın durumunu görmek istedik. Çok yetenekli isimler var. Trabzon gibi bir spor şehrinde, güzel bir ortamda, muhteşem tesislerde oldukça faydalı bir kampı tamamladık."

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