Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika Spor

Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

10 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


25-27 Şubat 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Cimnastik Salonunda düzenlenen müsabakalara 100'e yakın sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Yıldız Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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