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Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
10 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
25-27 Şubat 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Cimnastik Salonunda düzenlenen müsabakalara 100'e yakın sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
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