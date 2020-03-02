Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

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