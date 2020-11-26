Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Mersin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Bolu'da 14 gün kamp yapacak.

Milli takım kadrosunda yer alan 16 sporcu, 8 antrenör ve 2 masör, 30 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanacak.

Milliler daha sonra 17-20 Aralık'ta Mersin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak.