Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kentte kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona hazırlıkları kapsamında Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda çalışmalara başladı.

Milli Takım Antrenörü Taner Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Sercan Demir'in organizasyonda paralel bar aletinde altın madalya kazandığını hatırlatan Köse, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıları devam ettirmek istediklerini belirtti.

Köse, Mersin'de düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kamp çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen'in önderliğinde güzel bir ivme yakaladık. Çok güzel işler başarıyoruz. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Çok güzel bir yarışma olacak. Takımımız, olimpiyatların ardından dinlenmeye geçti. Genç sporcularımızla yarışacağız. Öncelikle final yapıp daha sonra madalyalarımızı federasyonumuza kazandırmak istiyoruz."

Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 23 ülkeden 30'u kadın 93 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.