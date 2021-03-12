Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda hedefi olimpiyat kotası

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Artistik Cimnastik Milli Takımı, İsviçre'de 20-24 Nisan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bir olimpiyat kotası daha almak için ter dökecek.

Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın salgın nedeniyle seyircisiz yapılabileceğini belirterek, " Mersin'de 2020 yılında Avrupa Şampiyonası'nı da seyircisiz yaptık. Yarışmaların seyircisiz olmasının, sporcular üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Bu süreçte durumu bu şekilde idare edeceğiz." dedi.

Göktekin, bireysel olacağı için Avrupa Şampiyonası'nda her sporcunun özelliğine göre strateji belirlediklerini, şampiyonaya hazır olduklarını vurguladı.

Avrupa Şampiyonası'nın ayrı bir özelliği olduğuna dikkati çeken Göktekin, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlara bir tane daha kota alma durumumuz var. Onun için bir sporcumuz üzerinde özel olarak çalışma yapıyoruz. Hazırlıklarımız gerçekten çok iyi. Ümit ediyorum ki oradan da bir kota alacağız. Mısır'dan kendi isteğiyle Türkiye'ye gelen ve İzmir'de antrenmanlarını yapan Abdelrahman Elgamal. Onunla kota alma durumumuz söz konusu. Kendisi çok genç bir sporcu. Şu an Türk vatandaşı oldu ve pasaportunu aldı. Mersin'de yapılan şampiyonada da ülkemizi başarıyla temsil etti."

Göktekin, Bolu kampının 14 Mart'ta sona ereceğini ancak çalışmaların Avrupa Şampiyonası'na kadar devam edeceğini aktararak, "Bu şampiyonadan sonra Mersin, Ankara ve Bolu'da olimpiyatlara kadar uzun süreli bir kamp planladık. O kampta olimpiyatlara gidecek sporcularımız yer alacak." ifadesini kullandı.

"Türk cimnastiğinin çıtası yükseldi"

Olimpiyatların her sporcu, antrenör ve branş için zirvede yer aldığına işaret eden Yılmaz Göktekin, cimnastiğin burada seyir ve reyting oranı en büyük branşlardan biri olduğunu anlattı.

Türk cimnastiğinde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Göktekin, şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl önce Türkiye 43'üncü takım sıralamasındayken, 2014'te çıtayı yükselterek 25'inci sıraya gelmiş. 2019'da Dünya Şampiyonası'nda da ilk 15'e girdi. Bu, Türk cimnastiğinin takım olarak geldiği noktayı gösteriyor. 2019'da almış olduğumuz İbrahim Çolak ile dünya şampiyonluğu, Ahmet Önder ile dünya ikinciliği madalyaları, Türk cimnastiğinin çıtasının yükseldiğini, olimpiyatlarda da bir madalya sinyali verdiğinin göstergesi."