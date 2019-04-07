Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda ABD'li Sporcular Zirvede Yer Aldı
1 saat önce
Tokyo'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda Amerikalı sporcular rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı.
Tokyo
'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda Amerikalı sporcular rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:41 Kaynak: Youtube
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