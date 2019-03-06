Son Dakika Haberleri: Artistik Jimnastik İl Birinciliği Tamamlandı

Artistik Jimnastik İl Birinciliği Tamamlandı

15 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldılar ve Gençler Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Artistik Jimnastik İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldılar ve Gençler Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

28 Şubat 2019 tarihinde Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda yapılan müsabakalara yıldız erkeklerde 3 okuldan 6 sporcu, yıldız kızlarda 3 okuldan 8 sporcu, genç kızlarda 3 okuldan 3 sporcu, genç erkeklerde 2 okuldan 2 sporcu olmak üzere 11 okuldan 19 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken müsabakalarda dereceye giren sporcular kenti 03 - 06 Nisan 2019 tarihinde Bolu'da düzenlenecek olan Okullar Arası Cimnastik Türkiye Birinciliğinde temsil edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Spor
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