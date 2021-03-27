Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da devam ediyor - Son Dakika

Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da devam ediyor

27.03.2021 16:25
Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da devam ediyor, System.String[]

Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları, Bolu'da devam ediyor.

Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları, Bolu'da devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, salgın sürecinde federasyon olarak sadece büyükler ve gençler kategorilerinde şampiyonaları devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın aynı zamanda Avrupa Şampiyonası için bir seçme niteliği taşıdığını belirten Çelen, "Artistik cimnastikçilerimiz önümüzdeki ay İsviçre'de Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Avrupa Şampiyonası'nda özellikle kadın ve erkeklerde birer olimpiyat kotası daha alma şansımız var. Onun mücadelesini vereceğiz. Bu takım değil, bireysel bir Avrupa Şampiyonası olacak. Bireyselde hem madalya hedeflediğimiz hem de olimpiyat kotası kovaladığımız sporcularımız var. 55'e yakın ülke katılacak ve 1 kota hakkı var. Onun da Türkiye'ye gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Göksu Üçtaş Şanlı: "Elimizden geldiği kadar her koşulda çalışmaya gayret ediyoruz"

Artistik Cimnastik Milli Takım sporcusu Göksu Üçtaş Şanlı, salgın koşulları nedeniyle uzun bir aradan sonra Bolu'da tekrar yarışma imkanı bulduklarını ifade etti.

Federasyonun yaptığı her türlü organizasyonun kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Şanlı, "Çok güzel salonlarımız var. Yarışmalara hazırlandık, elimizden geldiği kadar her koşulda çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

Şanlı, 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak için önünde son bir şans daha bulunduğuna işaret ederek, bu hedefi gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

İbrahim Çolak: "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum"

Artistik Cimnastik Milli Takım sporcusu İbrahim Çolak, uzun bir aradan sonra bir Türkiye Şampiyonası yapılmasının kendilerini çok sevindirdiğini dile getirdi.

Çolak, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "İnanıyorum ki bu Avrupa Şampiyonası'nda ve özelikle bu yıl bizim için çok önemli olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerimize ulaşacağımızı, iyi dereceler alacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyatlar katılma hakkı elde etmenin büyük bir başarı olduğunu aktaran Çolak, "İnşallah bunu 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gösterebilirim. Hedefim olimpiyatlarda kürsüye çıkmak. Bayrağımızı göndere çekmek ve Türk halkına o mutluluğu, gururu ve sevinci bir kez daha yaşatmak." diye konuştu.

Trampolin Cimnastik Milli Takım sporcusu Gürkan Mutlu, Avrupa Şampiyonası için geçen yıl ekim ayından bu yana hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "2020 yılını maalesef yarışma yapmadan kapattık. Bu bizim için bir dezavantaj oldu. Çok güzel bir yarışma ortamı var. Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na hem genç kadınlarda hem de büyük erkeklerde takım olarak katılacağız. Orada da hedeflerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat, Cimnastik, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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