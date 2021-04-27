Arto, Instagram'dan motor ve kaşar emojilerini koyarak, "Senin ne olduğun ama gayet belli" diyerek, Aydın'a gönderme yaptı.

Seren Serengil ise, "Kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım çatır çatır yemek istiyorum" diye yazdı.