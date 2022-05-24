ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ

24.05.2022 16:19

ARTO olarak tanınan şarkıcı Harutyun Dalga ile Serkan Kaya'nın karşılıklı tazminat davasında, Seren Serengil tanık olarak dinlendi.

ARTO olarak tanınan şarkıcı Harutyun Dalga ile Serkan Kaya'nın karşılıklı tazminat davasında, Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Serengil, Arto sahneye çıktı, çok alkış aldı. Canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelip, kolumu sıkarak 'Videoyu durdur' dedi diye konuştu.

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü şekilde davrandığını öne sürerek, 20 bin TL'lik tazminat davası açtı. Arto ise aynı olayda Serkan Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İki şarkıcı arasındaki karşılıklı tazminat davasının, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmasına Arto, avukatıyla katıldı. Duruşmada Serkan Kaya'yı avukatı temsil etti.

İBRAHİM TATLISES'E LAF ETTİRMEK İSTEMEDİM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, yorumcu olduğu programda Serkan Kaya'yı Müslüm Gürses'i dinlerim, İbrahim Tatlıses'i değil sözleri nedeniyle, seslerinin benzerliğine dikkat çekerek eleştirdiğini belirtti. Yakın bir aile dostlarının düğününde, Serkan Kaya'nın da sahne aldığını, tesadüfen aynı masada oturduklarını belirterek 'Bana 'Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz' dedi. Ben de Tatlıses'e laf ettirmek istemedim. Yanımda erkek arkadaşım da olduğu için tartışma uzamasın diye başka bir masaya geçtim. Serkan Kaya sahneye çıktı, maskeli olduğu için kimse tanımadı. Ardından Arto sahneye çıktı ve alkışlar havada uçuştu. Ben canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelip kolumu sıktı ve, 'Videoyu durdur' dedi. Arto da sahnede, Serkan Kaya'nın sahnesiyle ilgili espri yaptı, salondakiler güldü. Daha sonra Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya hakaret içerikli söylemlerde bulundu dedi.

OTELDEN ÇIKARKEN SALDIRDI

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Seren Serengil, tanık olarak verdiği ifadeyi tekrarlayarak 'Arto, Serkan Kaya hiç alkış alamayınca espri yaparak 'Gördün mü Sahne dediğin benim gibi sahne olacak' dedi. Ben de bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapıyordum. Kolumu tutup, sıktı ve 'O telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım' dedi. Otelden çıkarken de tekrar saldırdı. Erkek arkadaşım bu kez müdahale etti. Özellikle bir kadın olarak çirkin bir saldırıya uğradım. Ondan sonra da Arto'ya saldırıp, çirkin hakaretlerde bulunduö diye konuştu.

ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ
ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ
ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ
ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ

YORUMLAR
500
Arto'nun Serkan Kaya'ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi Arto'nun Serkan Kaya'ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement