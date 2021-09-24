ArtTech Vakfı'nın 2021 yılı forumu Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

Uluslararası araştırmacı, mühendis ve bilim insanlarının yanı sıra kültür sanat ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasından isimleri, düzenlediği seminer ve yuvarlak masa tartışmalarında bir araya getiren İsviçre merkezli ArtTech Vakfı'nın yeni forumu, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 28 Eylül'de yapılacak.

2017'den bu yana "Sanatta teknolojik yenilik nereye gidiyor?", "Kültür kurumları teknolojiden en iyi şekilde yararlanıyor mu?", "Start-up'lar kültürel ve sanatsal miras projelerine nasıl yatırım yapıyor?" gibi sorulara yanıt arayan ArtTech Vakfı, gelecek vaat eden girişimcilerle yenilikçi çözümleri araştırmak, test etmek, yeni sorular keşfetmek amacıyla bir ekosistem oluşturuyor.

Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hibrit bir organizasyonla gerçekleştirilecek olan ve dünyaca ünlü tasarımcı Refik Anadol ile yazar Metin Arditi'nin konuşma yapacağı forumda, "Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerde Trendler ve Yatırım" paneli ile Türkiye ve bölge odaklı "Mirasın Korunması ve Teknolojileri" paneli düzenlenecek.

Ayrıca uluslararası bir jüri tarafından seçilen 8 yenilikçi girişimden birine ise "5. ArtTech Ödülü" verilecek.

İsviçre İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Roland Brun, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve ArtTech Vakfı Başkanı Patrick Aebischer'in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan ArtTech Forum 2021 İngilizce olarak gerçekleştirilecek.