Arttırılmış gerçeklik teknolojisi otomobillerle buluşuyor! - Son Dakika

Volkswagen ve Microsoft, artırılmış gerçeklik gözlükleri ile sürücülere trafik bilgilerinin, hava koşullarının, alışveriş önerilerinin ve mimari vurguların yol boyunca holografik olarak aktarılacağı bir geleceği bizlere şimdiden sunuyor.

Volkswagen artırılmış gerçekliği geleceğin mobilitesinin temel bileşenlerinden biri olarak görüyor. Alman firma bu üdşünce doğrultusunda Microsoft ile birlikte çalışmaya başladı. İki büyük şirket,yapılan çalışmalarda HoloLens 2 gözlüklerinin araç içinde kullanılması üzerine yoğunlaşıyor.

Snapchat, AR teknolojisinden umutlu!

Arttırılmış gerçeklik ile yollar daha güvenli!

Volkswagen ilk olarak 2015 yılında Race Trainer Golf R otonom aracında HoloLens teknolojisini kullandı. Ancak arttırılmış gerçeklik gözlüğü beklendiği gibi çalışmayınca Alman firma Microsoft ile ortak çalışma kararı aldı. 2018 yılından beri birlikte çalışan iki şirket, bu anlamda önemli yol kat etmiş görünüyor.

HoloLens, ilk etapta insanların hareketlerini sensörler aracılığı ile takip etmek için tasarlandığı için bir otomobilin hızına yetişemiyordu. Bu durumu çözmek adına Hareketli Platform modu geliştiren araştırmacılar ayrıca otomobil ve HoloLens arasında daha sağlıklı bir bağlantı kurmayı başardılar.

Tüm bu gelişmeler HoloLens'in sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri aktarmasına mümkün kılıyor. Henüz markaların bu teknoloji ile ne yapacaklarını bilmiyoruz ancak paylaşılan görseller oldukça dikkat çekici. Sürücü arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile navigasyon bilgilerinin yanı sıra yaya ve yol bilgilerine de ulaşabiliyor.

Şirket ayrıca, kullanıcıların iklimlendirme elemanlarını fiziksel düğmelere dokunmadan kontrol edilmesini sağlayan "karma gerçeklik" sistemini de ortaya koydu. Bu sistem geliştirilerek ilerleyen dönemde çok daha fazla bilgiyi kullanıcılara aktarabilir.

Arttırılmış gerçeklik ile yapılabilecek şeylerin sınırı yok gibi görünüyor. Peki siz HoloLens 2 teknolojisinin araçlarda kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.