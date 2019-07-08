Son Dakika Haberleri: Artukbey Kahve Afrika Kupası'na sponsor oldu
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Artukbey Kahve Afrika Kupası'na sponsor oldu

22 dakika önce

Kurulduğu günden bu yana çıtasını hızla yükselten Artukbey Kahve bu yıl 32. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın düdük sponsoru oldu.

Artukbey Kahve Afrika Kupası'na sponsor oldu, System.String[]
Kurulduğu günden bu yana çıtasını hızla yükselten Artukbey Kahve bu yıl 32. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın düdük sponsoru oldu.

Ev sahipliğini Mısır'ın yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda bu yıl maç düdüğü Artukbey Kahve'nin sponsorluğunda çalacak.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren firma Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtığı şubelerle de dikkat çekiyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
Afrika, Mısır, Güncel
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