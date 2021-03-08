Artukbey Kahve'den kadınlara 8 Mart'ta ücretsiz kahve jesti - Son Dakika

Artukbey Kahve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önemli bir jeste imza atarak yurt içi ve yurtdışı tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz kahve ikram edecek.

Mardin'de kurulduktan sonra markalaşma yolunda hızlı adımlarla zirveye doğru ilerleyen, yurt içi ile yut dışındaki 75 şubesi ve 600'den fazla ürün çeşidiyle dikkat çeken Artukbey Kahve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde önemli bir jeste imza atıyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında sayısı artarak devam eden bayileriyle adından söz ettiren Artukbey Kahve, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz kahve ikram edecek.

Türkiye'nin büyük şehirlerinin hemen hemen hepsinde şubesi bulunan ve son olarak da başkent Ankara'ya fabrika kurmaya hazırlanan Artukbey, kurulum tamamlandıktan sonra İstanbul ve Ankara fabrikalarında tam otomasyonlu hizmet vermeye başlayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm şubelerindeki kadın misafirlerine kahve ikram edeceğini açıklayan Artukbey Kahve, yıl sonuna kadar yurt içi ve yurtdışı şube sayısını da 150'ye çıkarmayı hedefliyor. - MARDİN