Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı Açıklaması

AK Parti'den Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı seçilen Abdülkadir Tutaşı, belediye personelleriyle ilk toplantısını düzenledi.

AK Parti'den Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı seçilen Abdülkadir Tutaşı, belediye personelleriyle ilk toplantısını düzenledi.



Tutaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 yıl aradan sonra göreve gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



"15 yıl sonra gelip sizlerle beraber çalışmak benim için çok güzel. Herkes görevini yaptığı müddetçe başımın üstünde yeri var." diyen Tutaşı, halkın kendisini kendisinin de halkı özlediğini söyledi.



Tutaşı, şöyle dedi:



"Yüzde 54 oranında oy almak ayrı bir onur. Beni bu göreve layık gören Artuklu halkına şükranlarımı sunuyorum. 1994'te 5 bin oyla seçildim, 15 yılın aradan sonra 12-13 bin oy farkla aldım. Büyüdük 91 mahalleyi idare ediyoruz. Eskiden 19 mahallemiz vardı. Eskiden 8 saat uyurduk, ama şimdi 4 saat uyuyacağız."



Toplantıya, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hekimoğlu, Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, Artuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Çaltekin ve belediye birim amirleri ile personeller katıldı.

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