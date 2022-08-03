Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti

03.08.2022 15:31
Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulundu.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulundu.

Tatlıdede beraberinde AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ile 1. Cadde'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşa en güzel hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Tatlıdede bunun için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Tatlıdede, "Bugün vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelip sorunlarını ve taleplerini dinledik. İnşallah en kısa zamanda sorunları çözüme kavuşturacağız. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

Faruk Kılıç, AK Parti, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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