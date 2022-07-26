Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını istediğini duyurdu. Tutaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;"Yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim."

Kaynak: DHA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti - Son Dakika

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