Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti - Son Dakika
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Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti

26.07.2022 10:04
Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti

MARDİN'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MARDİN'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını istediğini duyurdu. Tutaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;"Yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim."


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Kaynak: DHA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti - Son Dakika

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