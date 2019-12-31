Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi

6 saat önce

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında şehir ve belediye yönetimi konusunda gençlere tecrübelerini aktardı.

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında şehir ve belediye yönetimi konusunda gençlere tecrübelerini aktardı.

TÜGVA il binasında düzenlenen programda Tutaşı, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verirken gençlerin sorularını da yanıtladı.

Tutaşı, gençlerle sık sık bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA'nın davetinden heyecan duyduğunu ifade eden Tutaşı, şunları kaydetti:

"İlçemizde her fırsatta gençlerimiz ile buluşuyor ve onları dinliyoruz. İlçemizin yönetiminde ise onların bakış açılarını ön plana koyuyoruz. Bu sayede genç dostu belediyeciliğin de temellerini en güzel şekilde atıyoruz. Bugün TÜGVA'da enerjisi ve sosyal projeleri ile dikkat çeken bir kuruluştur. Bu nedenle kendi heyecanımızı da gençlerimizin enerjisiyle birleştirmek adına son derece faydalı bir toplantı düzenledik. Belediye olarak gençlere yönelik projelerin son hızıyla sürdürüyoruz."

Programın sonunda TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, Belediye Başkanı Tutaşı'ya plaket verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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