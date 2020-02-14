Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor - Son Dakika

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor

6 saat önce

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor.

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor, System.String[]

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, ilçenin geleceğini düşünen bir yapıda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlçenin sorunlarını bilerek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tutaşı, şöyle dedi:

"Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın içinde olduk. Sorunları da hep onlardan dinledik. Yetki alanımızda olan problemleri ise çözmek adına elimizden geleni yaptık. İlçemizde en çok yaşanan sıkıntıların başında ise yollar geliyor. Bu konuda geçtiğimiz yıl başarılı çalışmalar yaptık. Bu yıl bu başarıyı daha da katlayacağız. Özelikle büyüyen ilçemizin ulaşımını daha da rahatlatmak adına bağlantı yolları üzerinde çalışıyoruz."

Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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