Artuklu Belediyesi çalışanlarına promosyon desteği - Son Dakika
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Artuklu Belediyesi çalışanlarına promosyon desteği

23.06.2022 09:30
Artuklu Belediyesi çalışanlarına promosyon desteği

Artuklu Belediyesi çalışanlarına 9 bin 800 lira maaş promosyonu ödenecek.

Artuklu Belediyesi çalışanlarına 9 bin 800 lira maaş promosyonu ödenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye çalışanlarının maaşlarının yatırılacağı banka ile personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla ihale yapıldı.

İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka her çalışana 9 bin 800 lira promosyon verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, ihalenin ilçedeki tüm banka yetkililerinin katılımıyla şeffaf bir şekilde yapıldığını belirtti.

Tutaşı, "İşçi ve emekçinin her zaman yanında olan belediyemiz memur, işçi ve Belediye Personel AŞ. çalışanlarımızı kapsayan maaş ödeme protokolünü en yüksek teklifi veren banka ile imzaladık. Üç yıllık protokol karşılığında belediyemiz çalışanlarına belirlenen miktarda promosyon verilecek. Tüm emekçilerimize hayırlı osun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Banka, Güncel, Son Dakika

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