Son Dakika Haberleri: Artuklu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Artuklu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

13 dakika önce

Artuklu Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Artuklu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı, System.String[]
Artuklu Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca Artuklu Belediyesi'nde çalışan 45 daimi 24 geçici işçilerin maaşlarına yüzde 15 ile yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Artuklu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen törene, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Siirt-Mardin Şube Başkanı Halit Akınay, yönetim kurulu üyesi Nuri Batur, sendika merkez örgütleme uzmanı Memduh Öztürk ile işçiler hazır katıldı. Burada konuşan Kaymakam Öztürk, toplu iş sözleşmesinin başta işçiler olmak üzere bütün taraflara hayırlar getirmesini, daha güzel hizmetlere daha başarılı çalışmalara vesile olması dileğinde bulundu.

Toplu iş sözleşmesi 1 Nisan 2017 yılı ile 31 Mart 2018 – 1 Nisan 2018 ile 31 Mayıs 2019 dönemince 26 aylık süreyi kapsıyor. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artuklu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]