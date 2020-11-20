Artuklu Belediyesi'nden yapılandırma ve emlak vergisi çağrısı - Son Dakika

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yapılandırma ve emlak vergisi ikinci taksidi için vatandaşları uyardı.

Yapılandırma yasası ile birçok konuda vatandaşın ödemede rahatlayacağını belirten Tutaşı, devletin birçok konuda vatandaşlarını düşünen çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pandemi döneminde de önemli refleksler göstererek vatandaşlara fayda sağlandığını aktaran Tutaşı, şöyle devam etti:

"Son olarak çıkarılan vergi ve borçların yapılandırılmasını içeren yasa 7256 sayılı yasa bunun en güzel örneğidir. Bu zorlu süreçte ödeme sıkıntısına düşen vatandaşlarımız için yapılandırma adeta bir can suyu olmuştur. Belediyelere olan borçlar da yapılandırma kapsamı içindedir. Bu nedenle Artuklu'da kurumumuza borcu olan vatandaşlarımızı yapılandırma için bekliyoruz. Yapılandırma faizlerin önemli bir kısmının silinmesini içerdiği gibi taksitlendirmeye de olanak vermektedir."