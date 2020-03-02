Artuklu Belediyesi Nur Mahallesinde spor sahası ve park yapımına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu Belediyesi Nur Mahallesinde spor sahası ve park yapımına başladı - Son Dakika

Artuklu Belediyesi Nur Mahallesinde spor sahası ve park yapımına başladı

6 saat önce

Artuklu Belediyesi genç dostu çalışmalar ile de dikkat çekiyor.

Artuklu Belediyesi Nur Mahallesinde spor sahası ve park yapımına başladı, System.String[]

Artuklu Belediyesi genç dostu çalışmalar ile de dikkat çekiyor.

Birçok farklı konuda projelerine hayat vermeye devam eden Artuklu Belediyesi, Nur Mahallesi spor tesisi ve park yapımına başladı.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, gençlerin daha sosyal olabilmeleri ve sporla yoğrulmaları için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Amacımız gençlerimizi spora teşvik etmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamaktır" ifadesini kullanan Tutaşı, şöyle dedi;

"Önem verdiğimiz çalışmalardan birisi de gençlerimize yönelik çalışmalardır. Bu konuda da projelerimize hız verdik. İlk etapta Nur Mahallemizde bir spor sahası ve park çalışması başladı. Bu bölgemizde park ve spor sahası konusunda eksiklikler vardı. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz çok uzak yerlere çocuklarını hava aldırmak için gidiyor ve spor yapma konusunda sıkıntı yaşıyordu. Biz bu noktada duyarsız kalmadık. Spor sahası ve park çalışmasına başladık. Yakın zamanda birçok noktada spor tesisi çalışmaları hız kazanacak. Spor Toto Teşkilatı ile imzaladığımız protokol gereği de önemli spor tesisi çalışmalarımız olacak."

Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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