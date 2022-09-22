Artuklu'da 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı - Son Dakika
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Artuklu'da 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı

22.09.2022 14:52
Artuklu'da 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı

Artuklu Belediyesi tarafından ilçede 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı.

Artuklu Belediyesi tarafından ilçede 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı.

Artuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kırsal Toruntepe, Sakalar, Yukarıaydınlı ve Sultanköy mahallelerine yeni çocuk parkı kazandırıldı.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, göreve geldikten sonra en çok üzerinde durdukları konulardan birinin çocukların eğlenebilmesi için yeni park alanları oluşturmak olduğunu belirtti.

Tatlıdede, "İlçemiz genelinde oyun parkları kurmayı hedefliyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir yaşam sürmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Çocuklarımız için çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artuklu'da 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artuklu'da 4 kırsal mahalleye çocuk parkı yapıldı - Son Dakika
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