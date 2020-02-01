Artuklu Belediyesinden HDP milletvekili Çelik'e yalanlama - Son Dakika

Artuklu Belediyesi, bir haber ajansında çıkan ve HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in TBMM'ye sunduğu soru önergesinde geçen iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Belediyen yapılan açıklamada, 4 Eylül 2019 tarihinde Artuklu Belediyesi İmar Müdürlüğü kaçak ekibinin rutin kontrolleri sırasında Yenişehir Mahallesi Elif Ana 3 Armoni Sitesi A Blok giriş katında bir inşaat çalışması olduğunun gözlemlediği belirtildi.

Söz konusu adreste H.B. ve yanındakilerin, binanın ortak alanı olarak geçen ve "sığınak" diye tabir edilen alanın perde duvar ve kolonlarını da yıktığı aktarılan açıklamada, yapılan inşaat nedeniyle binanın statiğine zarar verdiği, ayrıca çekme payı içindeki alana tadilat yaptığı tespit edilerek inşaatın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Yaşanan bu olay sebebiyle durdurma işleminden sonra söz konusu şahıs defalarca belediyeye gelerek tehdit ve şantaj yoluyla yasal olmayan iş ve işlemlerini yürütmeye çalışmış, her defasında olumsuz yanıt alınca son olarak 04.12.2019 günü Belediyemizde Meclis görüşmeleri devam ederken bir arbede çıkarmıştır. Konuya AK Parti ve HDP'li meclis üyeleri bizzat şahit olmuştur. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ediyor. İşlemlerinin tamamlanmasıyla yıkım ve mühürleme işlemi yapılacak."

Açıklamada, asılsız iddialarla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.