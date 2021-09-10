Artuklu'da 1 mahalle ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı (2) - Son Dakika

Artuklu'da 1 mahalle ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı (2)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDIMardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yardere kırsal mahallesi ile mezralarında, terör örgütüne yönelik yapılan operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'te uygulamaya koyulan sokağa çıkma yasağı, saat 15.00 itibarıyla kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yardere kırsal mahallesi ile mezralarında, terör örgütüne yönelik yapılan operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'te uygulamaya koyulan sokağa çıkma yasağı, saat 15.00 itibarıyla kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.



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