Artuklu'da çiftçiye 46 bin fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu'da çiftçiye 46 bin fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Artuklu'da çiftçiye 46 bin fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ortaköy Mahallesinde 68 çiftçiye Fıstık, Ceviz ve Badem Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 46 bin 252 adet fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Artuklu'da çiftçiye 46 bin fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı, System.String[]

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ortaköy Mahallesinde 68 çiftçiye Fıstık, Ceviz ve Badem Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 46 bin 252 adet fıstık, badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.


Artuklu Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün tarafından yürütülen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen Fıstık, Ceviz ve Badem Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Ortaköy Mahallesinde 68 çiftçiye 34 bin 618 adet fıstık, 10 bin 134 adet badem, bin 500 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.


Fidan dağıtım programında konuşan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, dağıtılan fidanların toprakla buluşması sonucunda Artuklu ilçesinin 31 mahallesinde toplam 2 bin dekarlık alanda ağaçlandırma yapılacağını söyledi. Kaymakam Gökpınar, proje sayesinde hem çiftçinin kazanacağını hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağını belirtti - MARDİN

Ortaköy, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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