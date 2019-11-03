Son Dakika Haberleri: Artuklu'da Evde Bakım Projesi başlatıldı
Son Dakika Güncel Artuklu'da Evde Bakım Projesi başlatıldı

Artuklu'da Evde Bakım Projesi başlatıldı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Projesi başlatıldı.

Artuklu'da Evde Bakım Projesi başlatıldı, System.String[]

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Projesi başlatıldı.


Artuklu Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje ile ilçede yaşayan 60 vatandaşın bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri temizlenecek, çamaşırları ve bulaşıkları yıkanarak ve kuaför hizmetleri götürülecek.


Bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara her türlü sosyal desteğin sağlanacağını belirten Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayata geçirilen proje ile ilçede bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta vatandaşlara her türlü desteğin verileceğini söyledi. Kaymakam Gökpınar proje süresince yaşlı, engelli, yatalak, maddi imkanı olmadığı için temel ihtiyaçlarını gideremeyen kimsesizlerin kimsesi olacaklarını ifade etti. Kaymakam Gökpınar, "Oluşturulan 5 kişilik ekip tarafından, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri temizlenecek, çamaşırları, bulaşıkları yıkanarak ve kuaför hizmetleri verilecektir" dedi. - MARDİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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