Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı - Son Dakika

Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı
6 saat önce
Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evden çıkmaması için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evden çıkmaması için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mardin Artuklu ilçesinde Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar Başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) Belediye zabıta ekipleri, fırıncı esnafı ve gazete dağıtım şirketiyle birlikte vatandaşların gazete ve ekmek ihtiyacını sabahın erken saatlerinde giderdi. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ekiplerin geceden sabaha kadar hızla bir şekilde organize olduğunu ve günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmek ve gazetelerini hazır ettirdiğini söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Devlet olarak her zaman vatandaşın yanındayız. Mutfağın en temel ihtiyacı ekmek ve evde vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için gazetelerin dağıtımını sağlamış bulunmaktayız. Korona virüs vakasının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımız evlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde kalsınlar, bizler her türlü ihtiyaçlarını kendilerine iletmeye devam edeceğiz" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:33 Kaynak: İHA
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