Artuklu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor - Son Dakika

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Artuklu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor
6 saat önce
Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor.
Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor. Korona virüs nedeniyle işlerini kaybeden vatandaşların da talepleri halinde Ramazan ayında kendilerine ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Kaymakam Gökpınar, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır" dedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:59 Kaynak: İHA
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