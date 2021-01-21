Artuklu'da kar ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Artuklu'da kar ile mücadele sürüyor
21.01.2021 17:09
Mardin Artuklu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal alanlarda etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin Artuklu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal alanlarda etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezinin birçok noktasında aralıksız çalışan ekipler kar kürüme çalışmaları yapıyorlar.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "İlçemizde de etkili olan kar yağışının ardından ekiplerimiz, belediyemize ait yollarda gece boyunca tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, kırsal mahallelerimizde de yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yağış sürdüğü sürece 24 saat görevimizin başında olacağız." dedi.
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