Artuklu'da kilitli parke taşı döşeme çalışması - Son Dakika
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Artuklu'da kilitli parke taşı döşeme çalışması

12.05.2022 11:39
Artuklu'da kilitli parke taşı döşeme çalışması

Artuklu ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Artuklu ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tutaşı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 38 kırsal mahallemizde 230 bin metrekare parke taşı döşedik. Bu yıl sezon yeni açıldı ve hedefimiz en az 40 mahallede 250 bin metrekarenin üzerinde çalışma yapmak. İnşallah ilçemizde yapılmayan yol kalmayacak. Gayemiz vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onların gönüllerinde yer edinebilmek. Onlar için varız, onlar için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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