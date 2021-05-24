Artuklu'da otopark sorununu ortadan kaldıracak projede çalışmalar başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için 2 katlı 500 araçlık Çok Katlı Otopark Projesi kapsamında çalışmalara başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için Artuklu'da Çok Katlı Otopark Projesi'ni hayata geçiriyor.

500 araçlık otopark Mardin Valiliği arkasında bulunan 7 bin 500 metrekare alanda yapılıyor.

Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Yer altında bulunacak katlı otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan ise merkeze görsel bir güzellik katacak. Yeşil alanda vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği, çocukların da oyun oynayabileceği bölümler yer alacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları yapılan projenin bir an önce tamamlanıp, vatandaşın hizmetine sunulması için çalışmalar hızla devam edecek.