Son Dakika Haberleri: Artuklu'da Yol Yapımına 33 Milyon Lira Yatırım

Artuklu'da Yol Yapımına 33 Milyon Lira Yatırım

2 saat önce

Mardin'in Artuklu Belediyesi, yol yapımı için iki yılda 33 milyon lira harcama yaptı.

Artuklu'da Yol Yapımına 33 Milyon Lira Yatırım, System.String[]
Mardin'in Artuklu Belediyesi, yol yapımı için iki yılda 33 milyon lira harcama yaptı.

Görevlendirmenin ardından belediye kaynaklarını verimli şekilde kullanan Artuklu Belediyesi, geçen yıl yol yapımı için 13 milyon lira yatırım yaparken, bu yıl ise 13 Mart, Nur, Ortaköy ve Gökçe mahallelerinde asfaltlama için 20 milyon lira harcadı.

Artuklu Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, gazetecilere yapığı açıklamada, iki yıl önce yapılan görevlendirmenin hemen ardından ilçenin alt ve üst yapı sorunlarının çözümü için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kırsaldaki mahalle yollarının hepsinin aynı anda asfaltlanmasının mümkün olmadığına işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu yüzden çalışmamızı etap etap planladık. Geçen sene Yenişehir'de 90 bin metrekare asfalt, 30 bin metrekare bazalt kaldırım çalışması yaptık. Bu bazalt çalışmamızda tamamına engelli yürüyüş bantları oluşturduk. Sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gece gündüz demeden yaz kış demeden çalışmamız sürecek. Hedefimiz yolu asfalt olmayan mahalle bırakmamak. 'Çamurlu sokağımız, asfaltsız sokağımız kalmayacak.' dedik. İnşallah onu gerçekleştireceğiz, bundan emin olsunlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Şakir Öner Öztürk, Mardin, Artuklu, Güncel
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