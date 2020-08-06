Artuklu ilçesinde elektrik kesintisi - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik A.Ş'den yapılan açıklamada, Mardin-1 trafo merkezi salt sahasında yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle Artuklu ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"7 Ağustos Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisinden Ahmetli, Akıncı, Alakuş, Ambar, Arpatepe, Aytepe, Aşağıyeniköy, Buğday, Dara, Düzlük, Dibektaş, Esentepe, Güneyli, Hüyüklü, Karademir, Konaklı, Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Sakalar, Sulak, Tilkitepe, Yardere, Yenice, Yeniköy, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukarıyeniköy, Çalışlı, Çatak, Çayırpınar, Çıplaktepe ve Çukuryurt mahalleleri etkilenecektir."