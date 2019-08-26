Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar göreve başladı

Mardin'in Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün, Trabzon Beşikdüzü Kaymakamlığına tayininin çıkması ile yerine atanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, görevine başladı.



Kaymakamlık girişinde, Artuklu Kaymakamlığı personeli ve görevliler tarafından karşılanan Gökpınar, kurum amirleriyle yaptığı kısa tanışma sohbetinde kendisinin buraya isteyerek geldiğini, daha önce görev yaptığı yerlerde de yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisine fahri hemşerilik beratı verildiğini, mesleki tecrübesiyle Artuklu ilçesine aynı aşk ve şevkle hizmet edeceğini belirtti.



Ayrıca ilçeye kazandırılmış olan kaymakamlık binası, lojman ve diğer çalışmaları dolayısıyla Kaymakam Şakir Öner Öztürk'e teşekkür eden Gökpınar, kurum amirlerinden bilgi aldı. - MARDİN