Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı - Son Dakika

Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatlarıyla, maddi durumu düşük ailelerin zarar gören evleri onarıldı.

Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı, System.String[]

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatlarıyla, maddi durumu düşük ailelerin zarar gören evleri onarıldı.


Artuklu Kaymakamlığı tarafından evleri selden ve yangından zarar gören ailelerin konutlarının zarar durumu tespit edildi. Tespit çalışmasının ardından ailelerin evlerinin mutfak, boya badana ve tadilat işlemleri yapıldı. Bu kapsamda Yaylı Mahallesinde İzeddin Eroğlu'na ait evde inşaat demiri alınarak 2 oda yeniden inşa edildi. Ortaköy Mahallesi'nde su baskınında zarar gören bir evde dış cephe boyası, mutfak duvarlarına da yeniden fayans yapıldı. Yine kaymakamlık ekipleri tarafından Aran ve Cevizlik mahallelerinde harabe durumunda olan evlerde çeşitli tadilatlar yapılarak sahiplerine teslim edildi.


Maddi imkansızlıklarla boğuşan ailelerin yardımına koştuklarını belirten Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar sosyal devlet anlayışıyla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi. Artuklu'da yaşayan ailelerin evini tadilattan geçirdiklerini aktaran Kaymakam Gökpınar, "Maddi durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlara devletimizin kapıları daima açıktır. Biz burada devletimizi temsil ediyoruz. Devletin parasını büyük bir titizlikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza harcıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın tespit ettiği ailelere ve daha önce çeşitli sebeplerle evleri zarar gören vatandaşımızın evlerini onardık, kendilerine teslim ettik. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Hasan Gökpınar, Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
19:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
19:12 Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
19:12 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
19:10 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:10 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (4) - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]