Son Dakika Haberleri: Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

7 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, olay yerinde kontrollu şekilde imha edildi.

Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:25 Kaynak: AA
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