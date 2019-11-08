Artuklu kırsalında 18 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi
7 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:25 Kaynak: AA
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu" kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.
Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, olay yerinde kontrollu şekilde imha edildi.
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