Artuklu Üniversitesi, Mardin bulgurunu uluslararası marka haline getirecek

Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması kararının ilk adımı oluşturan ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Mardin Bulgurunun Markalaşması Fizibilite Çalışması" adlı proje, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında imzalanan ön protokol anlaşması ile hayata geçirildi.



Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın, Mardin Sanayici ve İşadamları ile daha önce yaptığı toplantılar neticesinde, sanayi ile üniversite arasında işbirliğinin artırılması hususunda mutabakata varıldığı ve bu çerçevede üniversite-sanayi işbirliğinin ilk ürünü olarak (DİKA) Dicle Kalkınma Ajansı'na "Mardin Bulgurunun Markalaşması Fizibilite Çalışması" projesinin sunulduğu bildirildi.



Mardin Bulgurcular Derneği ve Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası'nın özverili gayretleri ile coğrafi işaret belgesi alan Mardin Bulguru'nun henüz ticarileşmemiş olduğunu belirten Özcoşar, "Mardin'in yerel ve meşhur lezzetlerinden olan Mardin bulgurunun ulusal ve uluslararası bir marka olarak duyurulması için gerekli olan pazarlama ve tanıtım faaliyetleri konusunda atılabilecek somut adımlar hakkında araştırma yapmak ve "Mardin Bulguru Markası" oluşturulmasını sağlamak maksadıyla proje hataya geçirilmiştir. Markalaşma çalışmaları projesi ile Coğrafi İşaret Belgesi alan bulguru ticarileşerek kentin ekonomisine değer katacaktır" dedi.



Projenin ilk adımını oluşturan fizibilite çalışmalarının ardından oluşturulacak raporun uygun görülmesi halinde projenin ikinci aşamasını oluşturan 'uygulama' faaliyetlerine başlanacağını söyleyen Özcoşar, üniversite olarak projeye her türlü katkı sunacaklarını ifade etti. 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulacak olan Mardin Bulgurunun markalaştırılması için hazırlanan projede; Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Kayaoğlu ile Araştırma Görevlisi Yavuz Selim Gülmez, Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Doğan ile Öğretim Görevlisi Veysi Acıbuca'nın görev aldığı bildirildi. - MARDİN