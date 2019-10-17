Son Dakika Haberleri: Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek

Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek

2 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanına Kızılay kan bağışı standı kuruldu.

Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanına Kızılay kan bağışı standı kuruldu. Kan bağışı kampanyasına üniversitenin öğrenci ve idari personelleri destek verdi.


Edebiyat fakültesi binası önünde Kızılay Kan Merkezine bağlı kurulan stantlarda kan bağışında bulunmak için başvuran öğrenci ve üniversite personel sayısının oldukça fazla olduğu gözlendi. Kan bağış kampanyasına gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu açıklayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, toplum sağlığına yönelik verilen bu çabaların genişletilerek toplumun tüm katmanlarını kapsaması gerektiğini ve üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini ifade etti. - MARDİN

Artuklu Üniversitesi, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da
Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]