Artuklu Üniversitesinden "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seminerleri"

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci User, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu ve NVİVO Bilgisayar Programı Eğitim Uzmanı Bahar KIRIKER tarafından verilen ve dört gün süren eğitime başta İİBF akademik personelleri olmak üzere üniversitenin farklı fakültelerinden 26 akademisyen katılım gösterdi

Programın, Mardin Artuklu Üniversitesi ve DİKA işbirliğinde yapılan ilk teknik destek projesi olması bakımından da ayrı bir önem taşıdığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci, katılımcılara ilk 3 gün teorik eğitim ve son günde ise NVİVO yazılım programı eğitimi verildiğini belirtti.

Teorik eğitimde katılımcılara; niteliksel yöntemin düşünsel temelleri ve özellikleri, araştırma desenleri ve veri oluşturma teknikleri, araştırma tasarımı, gözlem tekniği, odak grup tekniği, görüşme, niteliksel verilerin serimlenmesi ve kodlanması ile raporlama eğitimlerinin verildiği seminerin kapanış konuşmasında Ekinci araştırma yöntemlerinin akademik hayattaki önemi ve kamu kurumları ile ortak projeler gerçekleştirerek akademik gelişmeye yaptığı katkılara değinerek:

"Eğitim veren eğitimcilerin birikimlerini Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerine aktarması ve 4 günlük sıkıştırılmış yoğun programa rağmen çok fazla katılım olması memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimine ve projenin finansmanından dolayı DİKA'ya teşekkürlerini ileten eğitimciler Mardin'de karşılaştıkları misafirperverlikten etkilendiklerini vurguladılar.

Eğitim programının yer aldığı seminer sonunda katılımcılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci tarafından plaket takdim edilip düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.