Artuklu Üniversitesinden Turizme Destek
52 dakika önce
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU), açtığı Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla turizmin gözde şehirlerinden Mardin'e önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor.
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU), açtığı Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla turizmin gözde şehirlerinden Mardin'e önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor.
MAU, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 2018 yılında 3 milyondan fazla turist ağırlayan Mardin'de, Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açarak turist rehberi olmak isteyen adayları bekliyor. MAU'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak olan Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için adayların 4 yıllık bir lisans bölümünden mezun olması yeterli olacaktır. Tezsiz yüksek lisans programında ALES veya YDS-YÖKDİL şartı aranmamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan adaylar yabancı dil şartını ve TUREB'in uygulama gezilerini başarı ile tamamladıktan sonra profesyonel turist rehberi kokartına sahip olabilecekler" denildi.
10 Ocak'ta başlayan başvurular, 20 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için detaylı bilgiler üniversitenin resmi sitesinden öğrenilebilecek. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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