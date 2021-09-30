Artuklu ve Yeşilli ilçeleri arasındaki yolda asfaltla çalışmaları başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Artuklu ve Yeşilli ilçeleri sınırları içinde kalan ve özellikle ağır tonajlı araçların kullandığı Zeytinli Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önceden düzeltme, malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma işlemleri yapılan 3200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Zeytinli Mahallesi yolunda sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü yolun bir hafta içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, vatandaşın yol çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

Aslan, şöyle devam etti:

"Yol yapımı için çok ciddi bir talep vardı. Yol çalışmalarını aciliyet sırasına göre yaptık. Çok önem arz eden çok bozuk olan yolları yaptık. Dolayısıyla bu bize çok olumlu şekilde yansıdı. Hedefimiz önümüzdeki yıl Mardin'de problem bir yol kalmaması."