Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bin aileye yardım kolisi dağıttı - Son Dakika

Mardin'de Artuklu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 9 bin aileye yardım kolisi dağıttı.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın öncülüğünde Artuklu Kaymakamlığı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Artuklu ilçesinde maddi geliri olmayan ve maddi durumu geçim sınırının çok altında bulunan aileler tespit edildi. Durumu tespit edilen ailelere 2021 yılı Ramazan ayında toplamda 293 ton 209 kilogram gıda yardımı yaptı. Gıda yardımları ile birlikte 9 bin Ramazan kolisi dağıtıldı. - MARDİN