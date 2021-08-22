Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu - Son Dakika

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Mardin'de restorasyon sırasında tarihi Şahkulubey Kümbeti'nde 3 mezar bulundu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından Şahkulubey Kümbeti içinde restorasyon çalışmaları sırasında 3 mezar bulunduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti'nde Koruma kurulundan projesi geçtiğimiz aylarda projesi onaylandı ve ihale sürecinden sonra ve restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları sırasında tarihi kümbetin iç kısmında 3 mezarın bulunduğu öğrenildi. Mezarların hangi döneme ait olduğunun öğrenilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kümbetin etrafının güvenlik şeridiyle kapatıldığı görüldü.