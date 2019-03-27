Son Dakika Haberleri: Arturo Mina'nın Forma Özlemi Bitiyor

Arturo Mina'nın Forma Özlemi Bitiyor

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak takımdan uzun süre ayrı kalan Ekvadorlu defans Arturo Mina, Galatasaray maçıyla birlikte yeşil sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak takımdan uzun süre ayrı kalan Ekvadorlu defans Arturo Mina, Galatasaray maçıyla birlikte yeşil sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar ile birlikte defansta iyi bir ikili görüntüsü ortaya koyan Mina, sonraki süreçte gerek yanındaki diğer ismin sık sık değişmesi, gerekse de sakatlıktan dolayı beklenen verimi verememişti. Ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı takımdan yaklaşık 1 ay uzak kalan Mina, Antalya kampının en çalışkan isimlerinden birisi durumunda.

Kendisi için hazırlanan özel programın ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, yeniden formayı giymek için gün sayıyor.

Mina bu sezon sarı-kırmızılı formayla lig ve kupada çıktığı 23 karşılaşmada toplam 3 gole imza attı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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