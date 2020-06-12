ARTVİN 2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı - Son Dakika

ARTVİN 2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı

2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin liraya satıldı.

2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin liraya satıldı. Yusufeli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin liraya satın alındı. Abdullah Dayanç, 'Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun' dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur