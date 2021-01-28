Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı - Son Dakika

Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı

28.01.2021 12:09
Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı, System.String[]

Artvin'den 2020'de yapılan ihracat önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 55 milyon 439 bin 567 dolara ulaştı.

Artvin'den 2020'de yapılan ihracat önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 55 milyon 439 bin 567 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten geçen yıl 27 ülkeye 227 bin 641 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 55 milyon 439 bin 567 dolar gelir sağlandı.

İhracat, 210 bin 935 ton ürün karşılığı 49 milyon 314 bin 915 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 12 arttı.

Gürcistan, İran ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Artvin'den 2020'de Gürcistan'a 48 milyon 619 bin 210, İran'a 1 milyon 851 bin 145, Almanya'ya da 1 milyon 603 bin 292 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Önceki yıldan farklı olarak Sudan, Yunanistan, Sırbistan, KKTC, Özbekistan, İsviçre ve Slovakya da dış satım yapılan ülkeler arasında yer aldı.

"Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 87'sini sırtladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yetki alanlarında bulunan Artvin'den yapılan ihracatın, geçen yılı yüzde 12'lik artışla kapattığını söyledi.

Artvin'in, Sarp Sınır Kapısı'nı barındırması ve lojistik altyapısının da güçlü olmasından dolayı ihracatını her geçen yıl yükselttiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Artvin, ülkemizden Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren 5'inci il oldu. Doğu Karadeniz'den de Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 87'sini sırtladı." diye konuştu.

Kalyoncu, kentten ihraç edilen ürünlerde ilk sırayı inşaat sektöründe kullanılan demir çelik ürünlerinin aldığını belirterek, ikinci sırada yaş meyve sebze ürünleri ile üçüncü sırada demir ve demir dışı metallerin yer aldığını kaydetti.

Doğu Karadeniz, Gürcistan, İhracat, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı - Son Dakika Ekonomi


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