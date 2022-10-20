Artvin 3. sayfa haberi | Arhavi'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika
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Artvin 3. sayfa haberi | Arhavi'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

20.10.2022 17:51
Artvin 3. sayfa haberi | Arhavi'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

Artvin gelişmesine göre Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sürücüler güçlükle ilerlerken yayalar yürümekte zorlandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehri olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Musazade Mahallesi'nde alt yapı yetersiz kalınca cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerlerken, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Ekiplerin müdahalesiyle, yağmur sularıyla kaplanan cadde ve sokaklar temizlendi hayat normale döndü. Yağış etkisini azaltırken, ekipler çalışmalarını sürdürdü. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Arhavi, Artvin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin 3. sayfa haberi | Arhavi'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika

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